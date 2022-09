Lyt til artiklen

I videoen kan du se den 42-årige kvinde, der er mistænkt for mordet på to børn.

»Jeg gjorde det ikke,« siger hun til reporterne på stedet, mens hun bliver eskorteret ud fra en politistation i den sydkoreanske by Ulsan.

Det skriver det internationale nyhedsbureau Reuters.

Kvinden blev i dag, torsdag, anholdt for mordene. De to børn formodes at være hendes egne.

Ligene blev fundet i kufferter i New Zealand.

