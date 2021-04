Der er ikke vacciner nok til at kunne vaccinere alle voksne svenskere midt på året, siger socialministeren.

Sverige opgiver mål om, at alle voksne skal være blevet tilbudt vaccinationer mod covid-19 inden 1. juli. Det oplyser socialminister Lena Hallengren på et pressemøde torsdag.

- Datoen er nu flyttet fra midt på året til 15. august, siger Hallengren.

Der er ikke tilstrækkeligt med vacciner for at nå målet, siger hun.

Den nye prognose lyder nu, at alle over 65 år har fået mindst en dosis med coronavaccinen inden 16. maj. Alle over 18 år ventes at have fået mindst første dosis inden 15. august.

/ritzau/TT