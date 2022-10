Lyt til artiklen

Svenske Alex Noble var helt tæt på den frygtelige tragedie i Sydkoreas hovedstad Seoul, hvor mindst 146 mennesker har mistet livet.

Tilsyneladende gik der pludselig panik i den store folkemængde under en Halloween-festival i hovedstadens gader.

»Der var bare folk på folk på folk, der blev båret ud fra et andet sted. Det så ud til aldrig at slutte, og alle så fuldstændig livløse ud. Alle udførte hjertelungeredning. Det var nok mindst 60 mennesker, jeg så lå døde,« siger svenske Alex Noble til Sveriges Radio Ekot.

Det formodes, at titusindvis af mennesker var på gaden i Seouls Itaewon-distrikt, der er kendt for sine mange natklubber, da tragedien indtraf.

Udenrigsministeriet i København følger udviklingen.

Der er er foreløbigt ingen meldinger om danskere blandt de omkomne eller sårede, oplyser Udenrigsministeriet til B.T. sent lørdag aften.

»Danskere, der har opholdt sig i det berørte område i Seoul, bør informere deres pårørende om, at de er i god behold,« lyder det videre i et skriftlig svar.

Videoer viser flere personer, der behandles på gaden af redningsfolk.



Andre billeder viser, hvordan omkomne ligger på gaden i aftenmørket under lagener og tæpper.



Udover de mindst 146 døde meldes 150 sårede, ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Nogle af de sårede er i kritisk tilstand ifølge Reuters.

Blandt de døde er særlige mange i 20-års-alderen, siger myndighederne ifølge nyhedsbureauet.

146 døde og 150 såret under halloween-panik i Seoul Foto: KIM HONG-JI Vis mere 146 døde og 150 såret under halloween-panik i Seoul Foto: KIM HONG-JI

Sydkoreas præsident, Yoon Suk-Yeol, har beordret et nødhjælpsberedskab til området.



Tragedien bliver også fulgt af Det Hvide Hus i USA. Her lyder det, at den amerikanske regering er klar til at give Sydkorea »enhver støtte, der er brug for,« skriver CNN.



Den præcise årsag til ulykken er fortsat ikke kendt.

Også udlændinge er blandt de tilskadekomne, oplyser brandmyndigheder ifølge AFP.