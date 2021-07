Det Stockholmske øhav er ved at blive en beboer fattigere.

Vandet er nemlig ved at løbe tør for sild. Det skriver Aftonbladet.

Udover det problematiske for restauranterne, der inden for få år risikerer at måtte fjerne silden fra menukortet, kan det også få store konsekvenser for økosystemet.

»Sild er vigtig for den torsk, der trods alt findes, og for laks, aborre, gedde, sæler og fugle. Så 30, 40 eller endda 50 års miljøarbejde risikerer at være til ingen nytte, fordi du fjerner deres madbase. Det er den vigtigste fiskeart i Østersøen,« siger Henrik Svedäng, der er forsker ved Østersøcenteret.

Hvorfor forsvinder silden så? Det spørgsmål lader til at stå ubesvaret hen, men de lokale fiskere har en klar teori.

»Det kystfiskeri, som jeg laver, skader ikke fiskebestandene. Vi har levet sådan i hundreder af år, og fiskebestandene har ikke lidt den mindste skade. Men disse store trawl, der kommer ind her og trækker, tager mere ud end forsyningen er. Så bliver det, som det er. Og det værste er, at World Wide Fund for Nature mener, at dette er bæredygtigt fiskeri. De burde skamme sig over disse djævle,« lyder det fra fiskeren Rune Wikström.

Denne observation stemmer dog ikke overens med Henrik Svedängs opgørelser.

»Vi har set på logbøger, det vil sige fiskernes egne fangstdata, for hvor og hvornår fisk er fanget. Både til trawlere og til kystfiskeri. Disse tal viser, at kystfiskeri er faldet meget markant, de får næsten ingenting.«

Hvad end, der forårsager den svindende fiskebestand, er det er problem, der skal løses. Det er der bred enighed om.

»Grundlaget for, at småfiskeri kan leve og udvikle sig, er, at vi har langsigtede bæredygtige fiskebestande. Vi er nødt til at tage en holistisk tilgang og arbejde med bæredygtige fiskekvoter, støtte til industrien og et kraftigt miljøarbejde for Østersøen,« siger Ibrahim Baylan, Sveriges erhvervsminister.

Derfor har regeringen også bedt den svenske søfartsadministration kigge på, hvordan fiskeriet kan reguleres til fordel for sildebestanden i Østersøen.