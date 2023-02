Lyt til artiklen

De fleste har nok set, eller måske endda prøvet, sushi-rullebåndene i Japan.

Men nu er serveringsmetoden kommet under et hårdt og uhygiejnisk angreb.

Det skriver CNN.

I det, der beskrives som 'sushiterror' på sociale medier, er en række videoer poppet op. I sidste uge gik en af dem viralt. Her ses en ung mand, som slikker på en flaske med tilbehør, som står på bordet i restauranten. Derefter slikker han i en af de kopper, som gæsterne kan tage, og endelig slikker han på fingeren og rører ved en af de retter, som kører rundt på rullebåndet.

Restauranten hedder Sushiro, og er en populær sushikæde i landet.

Her har videoerne i den grad rystet investorerne og tirsdag i sidste uge, hvor videoen begyndte at gå viralt faldt aktien for Food & Life Companies, som ejer Sushiro med hele 4,8 procent.

Food & Life Companies var dagen efter ude med en erklæring, hvor de sagde, at de havde meldt gæsten til politiet, samt at gæsten allerede havde undskyldt over for kæden.

Restauranterne personale var i øvrigt blevet instrueret i at desinficere service for alle kunder, som måtte være nervøse.

Kura Sushi er en af kæderne, som er ramt af 'sushi-terror'. Foto: Norikazu Tateishi Vis mere Kura Sushi er en af kæderne, som er ramt af 'sushi-terror'. Foto: Norikazu Tateishi

To andre sushikæder i Japan har fortalt til CNN, at de oplever samme problem.

Kæden Kura Sushi har ligeledes haft fat i politiet efter en video, hvor en kunde samlede maden op med hænderne blot for at lægge den tilbage igen, så en anden, uvidende kunde kunne spise den.

Klippet skulle være af ældre dato, men er altså først nu kommet frem.

»Jeg tror, at de her tilfælde af 'sushiterror' sker, fordi der er færre ansatte i restauranterne til at holde øje med kunderne,« forklarer Nobuo Yonekawa, som i 20 år har anmeldt sushirestauranter til CNN.

Det er ikke første gang, at branchen skal håndtere dette problem, da noget lignende sås i 2013. Her påvirkede det salget for kæderne, og en økonomisk ekspert peger på, at det samme kan ske den her gang.

Kæderne tager forskellige midler i brug for at stoppe problemet. Hos dem bliver der nu kun sat bestilte retter på båndet. Der vil også blive sat skærme op mellem kunderne og rullebåndet.

Hos Kura Sushi går de endnu længere.

Siden 2019 har deres ansatte haft bælte på med kunstig intelligens, som skal indsamle data om, hvilken sushi gæsterne spiser. Nu skal dette bælte også have et kamera, der ligeledes skal styres af kunstig intelligens, som kan overvåge, om gæsterne sætter mad, som de har samlet op med hænderne, tilbage på tallerknerne på rullebåndet.