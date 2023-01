Lyt til artiklen

En seks år gammel madopskrift har i den grad bragt de svenske sind i kog.

Expressen skriver, at den store supermarkedskæde ICA er røget i problemer på grund af en salat med følgende ingredienser: chili, hvidløg, stegte grøntsager – og insekter.

At opskriften indeholder insekter har fået folk helt op at køre hinsidan.

Opskriften har ligget på kædens hjemmeside i seks år uden den store opmærksomhed, men i denne uge, er kommentarsporet så gået amok.

En fjerdedel af kommentarerne henviser til en og samme konspirationsteori.

Efter corona-bølgerne opstod et behov for det, der blev kaldt 'The great reset' – en ny verdensorden.

Kritikerne mener, at man med 'The great reset' mener, at en ny elite nu forsøger at påtvinge mennesker bestemte levemåder ved at komme med falske udsagn om klimaets tilstand for eksempel.

På det seneste har der i disse kredse især været fokus på insekter, som nogle mener, at en gruppe magtfulde mennesker vil have os til at spise insekter i stedet for kød.

Ifølge konspirationsteoretikerne skulle ICA altså være en del af denne agenda.

Problemet er så bare, at opskriften blev publiceret tre år før, inden at 'The Great Reset' blev præsenteret.

I ICAs presseafdeling forsikrer man om, at supermarkedskæden ikke er en del af en agenda om at tvinge folk til at spise insekter:

»Vi har forståelse for, at ikke alle opskrifter falder i alles smag, og det er selvfølgelig op til hver enkelt selv at vælge om man vil prøve opskriften eller ej. Vores opskriftssamling indeholder tusindvis af muligheder, så man kan forhåbentligt finde noget andet som inspirerer, hvis det er.«