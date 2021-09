Et olieudslip, som stammer fra Syrien, spreder sig i øjeblikket over Middelhavet og nærmer sig den populære feriedestination Cypern.

Det skriver flere nyhedsmedier, herunder The Guardian og CNN.

Olieudslippet skulle ifølge syriske embedsmænd stamme fra en utæt brændstofsbeholder, der tilhører et kraftværk i den syriske kystby Baniyas, som havde et indhold på mere end 15.000 tons brændstof.

Beholderen skulle have været utæt siden den 23. august, men siden da har den syriske regering meldt ud, at mængden af olien, som var sluppet ud 'ikke var så stor'.

Det er dog ikke tilfældet ifølge miljøembedsmænd fra Den Tyrkiske Republik.

De har nemlig udtalt til det britiske medie The Guardian, at olieudslippet netop er blevet målt til 20.000 tons, og at Tyrkiet derfor vil hjælpe med at opsamle den store mængde olie ved at udsende to skibe.

På de sociale medier florerer der i øjeblikket flere satellitbilleder rundt, hvor man kan se, at olien nu nærmer det attraktive feriested Cypern.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D — Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 30, 2021

En indbygger fra den syriske kystby Baniyas har desuden udtalt til CNN, at udslippet allerede har haft store konsekvenser.



»Folk havde ikke brug for dette, det er allerede svært at leve her, og det vil sikkert påvirke mange familiers liv og få dem til at miste deres indkomst,« fortæller en af kystbyens indbyggere til CNN.



Det er desuden ikke første gang i år, at et olieudslip rammer Middelhavet. Tilbage i februar ødelagde et udslip fra Israel nemlig flere af landets stande.