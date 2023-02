Lyt til artiklen

En rentestigning. Lovning om flere. Og en afvisning af potentielle rentenedsættelser i 2023.

Det var, hvad den amerikanske centralbank og dens chef, Jerome Powell, leverede onsdag aften, men det var, som om finansmarkedet ikke hørte efter. I hvert fald susede amerikanske aktier højere efter centralbankens rentemøde, mens renterne tog et ordentligt dyk.

Det toneangivende S&P 500-indeks lukkede således 1,05 procent højere, mens det mere rentefølsomme Nasdaq indeks steg med 2 procent.

Samtidig faldt den tiårige statsrente – verdens vigtigste – over ti basispunkter til under 3,40 procent i et signal om, at investorerne tror, det værste af Federal Reserves stramninger er ovre for nu.

Den forventning har også sendt dollaren i dørken, så den nu bliver handlet i den laveste kurs overfor euroen og kronen siden april. Det betyder, at én dollar nu koster 6,77 kroner – i oktober var den ellers helt oppe i 7,80 kroner.

Torsdag morgen ser det ud, som om aktier i Europa tilsvarende vil åbne højere med futures for det tyske DAX-indeks oppe med 0,72 procent.

Nu er processen startet

Ifølge analytikere var der særligt én kommentar under Powells pressekonference, der begejstrede finansmarkedet: At inflationen endelig ser ud til at falde.

»Vi kan nu for første gang sige, at den disinflationære proces er startet. Det kan vi se, og vi ser det indtil videre virkelig i priserne på varer,« sagde Powell.

Selvom centralbankchefen anerkendte, at inflationen er på vej nedad, slog han flere gange fast med syvtommersøm, at Feds arbejde med at tøjle prisstigningerne ikke er slut endnu. Derfor lagde han også op til flere rentestigninger i 2023, hvilket finansmarkedet fortolker som et kvart procentpoints forhøjelse til rentemøderne i marts og maj.

Derefter regner investorerne med, at centralbanken vil holde inde med stramningerne og så begynde at sætte renten ned igen sidst på året. Powell afviste dog flere gange, at der skulle komme rentenedsættelser i 2023, medmindre inflationen falder noget hurtigere, end han og resten af centralbankmedlemmerne forventer.

»Powell bekræftede forventningen om, at centralbanken vil hæve renten (mindst) to gange mere, men hans erkendelse af, at 'den disinflationære proces er begyndt', har givet investorerne mere tro på, at det vil være de sidste to renteforhøjelser i denne omgang, og at Fed vil stoppe midtvejs i andet kvartal,« skriver Matthew Weller, chef for research hos Forex.com, i en kommentar.

»Markedet har tilsyneladende besluttet, at Powells pressekonference var blødere end forventet,« tilføjer han.

Senere torsdag er det Den Europæiske Centralbanks tur til at være i centrum, når den leverer sin rentebeslutning klokken 14.15 dansk tid.

