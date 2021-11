Det er mere end to år siden, Jeffrey Epstein tog sit eget liv i en fængselscelle på Manhattan.

Han var anklaget for omfattende sexhandel med mindreårige – og flere prominente navne er blevet indrullet i sagen. Nu har den fået store konsekvenser for endnu en prominent person.

Mandag morgen oplyser den britiske storbank Barclays topchef, Jes Staley, at han træder tilbage på grund af sin relation til Epstein.

Det skriver flere internationale medier, herunder Financial Times.

Jes Staley træder tilbage på grund af en igangværende efterforskning af netop hans forhold til Epstein.

»På grund af disse undersøgelser og Staleys intention om at besvare dem (efterforskernes spørgsmål, red.) er bestyrelsen og Staley blevet enige om, at han vil træde tilbage som topchef for Barclays,« oplyser storbanken i en meddelelse.

Allerede da Jeffrey Epstein blev anholdt for mere end to år siden, var Barclays bevidst om den nu forhenværende topchefs relation til den skandaleombruste finansmand.

Men det fik ikke dengang Barclays til at trække tæppet væk under Jes Staley – af én bestemt grund.

»Det bør understreges, at efterforskningen ikke har fundet indikationer på, at Staley så eller var bevidst om nogle af de kriminelle handlinger, Epstein var anklaget for. Det var et centralt spørgsmål, som understreger, hvorfor Barclays støttede Staley, efter at Epstein blev anholdt i sommeren 2019,« skriver Barclays.

Andre af Jeffrey Epsteins berømte og magtfulde venner er mistænkt for at have kendt til den omfattende sexhandel med mindreårige, som finansmanden var anklaget for ved sin død.

Det gælder ikke mindst den britiske prins Andrew, der sidst i oktober anmodede amerikansk domstol om at afvise et søgsmål, hvor en kvinde anklager ham for seksuelt overgreb. Det skal være sket, da hun var mindreårig.

Jeffrey Epstein var anklaget for omfattende sexhandel med mindreårige. Anklagerne mod ham kunne have sendt ham i fængsel i op mod 45 år.