Ruslands fartøjer, der i månedsvis har sejlet rundt i europæiske farvande tæt på kritisk infrastruktur, afføder nu krav om akut handling fra britisk side.

»I mange år har vi antaget, at vi kan lægge vores undersøiske kabler i en godartet, geopolitisk virkelighed. Det er absolut ikke længere tilfældet,« siger Simon Mayall, tidligere næstkommanderende i forsvaret.

»Sårbarheden gælder ikke bare de væbnede styrker, men alt det, der får hjulene på vores moderne samfund til at snurre rundt. Muligheden for at kunne lamme vores samfund er en virkelig trussel,« siger Simon Mayall til Sky News.

Den britiske udmelding kommer, efter at nordiske statsmedier inklusive DR har påvist tilstedeværelsen af disse spøgelsesskibe tæt på vigtig infrastruktur som vindmølleparker og undersøiske kabler.

Oliver Dowden walks outside Number 10 Downing Street, in London, Britain, October 25, 2022.

Holland rapporterer også om russisk aktivitet i Nordsøen. Hollands flåde har eskorteret et russisk fartøj ud af Nordsøen.

»Vi har set, hvordan russiske aktører har prøvet at kortlægge, hvordan vores energikabler ligger i Nordsøen. Den slags aktivitet har vi ikke set før,« siger Jan Swillens fra Hollands efterretningstjeneste til The Telegraph.

Russiske skibe inklusive 'Admiral Vladimirsky', som DR spottede i Kattegat, er gennem længere tid blevet observeret tæt ved kritisk britisk infrastruktur, blandt andet vindmølleparken ved Moral Firth i Skotland.

De britiske destroyer, 'HMS Defender' filmet på mission i Østersøen i 2022. Nu advares der om, at den britiske flåde er for lille til at modstå russisk pres.

Sidste år advarede den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, om, at særligt energiforsyningen fra Norge mod Storbritannien og andre europæiske lande er blevet særlig sårbar, fordi en stigende grad af Europas energiforsyning kommer netop derfra.

»Nu må tiøren falde. Vi kan simpelthen ikke længere beskytte vores kystområder og det dybe hav med vores flåde og luftvåben, hvis beredskab er baseret på fredstid,« siger den konservative formand for parlamentets forsvarsudvalg, Tobias Elwood, til The Telegraph.

GCHQ, Storbritanniens kommunikations- og sikkerhedsapparat, advarer om forøget russisk aktivitet i Nordsøen og i det hele taget, at Rusland er særdeles aktiv på en række fronter omkring britisk infrastruktur.

Balladen omkring sprængningerne af Nordstream-ledningerne har øget opmærksomheden omkring russisk aktivitet i europæiske farvande.

»Rusland har for alvor vendt opmærksomheden mod Storbritannien,« siger kabinetskontorsminister Oliver Dowden.

Lindy Cameron, chef for National Cyber Security Centre (NCSC), advarer om et bydende behov for at opgradere beskyttelsen af infrastruktur.

»Hvis Storbritannien fortsat skal være det sikreste sted at bo og arbejde online, så skal modstandsdygtighed prioriteres helt i top af vores indkøbsliste,« siger Lindy Cameron til The Times.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver om stigende bekymring blandt britiske beslutningstagere omkring mulig russisk sabotage af kritisk infrastruktur.

Også finansorienterede medier har rejst advarselsflag. S&P Global fokuserer torsdag på de alvorlige følger for britisk erhvervsliv i en artikel om Ruslands voksende aktivitet i Nordsøen.

»Det er de firmaer, der er ansvarlige for at holde landet kørende, der er mest udsatte. Det er vores fremtidige velstand, der er på spil, og vi bliver nødt til at tage det her meget alvorligt. At offentliggøre disse oplysninger er ikke noget, vi gør med glæde,« sagde kabinetsminister Oliver Dowden i en tale til CYBERUK 2023.

Både førende britiske politikere og medier stiller spørgsmål ved, om Storbritannien med sit meget store kystområde overhovedet er gearet til at modstå denne russiske aktivitet.