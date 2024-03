Norsk politi måtte natten til tirsdag foretage en større udrykning til Oslo Lufthavn.

Her var en mand hoppet over et hegn og var kommet ind på området med landingsbanerne.

»Vi rykkede ud med flere ressourcer, inklusive politihelikopter og hund,« lyder det i en pressemeddelelse fra politiet.

Videre oplyser operationsleder Henrik Larsen til nyhedsbureauet NTB, at betjentene var bevæbnede under aktionen i lufthavnen, der også kaldes Gardermoen.

Det var kl. 2.12, at man fik alarmen.

Først knap to timer senere, kl. 3.56, blev manden, der beskrives som værende i 30erne, pågrebet.

Det skete indendørs i en bygning, lyder det fra politiet uden nærmere forklaring.

»Han kom aldrig ud på landingsbanerne,« lyder det i pressemeddelelsen.

Endnu kendes gerningsmandens motiv ikke, men ifølge NTB vil han blive afhørt i løbet af tirsdag formiddag.