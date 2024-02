B.T.s chefredaktør, Simon Richard Nielsen, har været på transfermarkedet.

Det afslører han i B.T.-podcasten 'Q&CO'.

Her kan han nemlig fortælle, han har hentet journalisten Jotam Confino, der lige er stoppet på TV 2.

»Jeg har hyret Jotam Confino til at være B.T.s nye mellemøstkorrespondent, og han starter på B.T. i næste uge,« siger chefredaktøren, der ikke har problemer med at hente journalisten, som har været under beskydning for at være partisk i sin dækning af konflikten i Mellemøsten.

Journalisten Jotam Confino bliver ny mellemøstkorrespondent for B.T. Foto: Privat.

»Jeg har bidt mærke i, at der har været en del mere larm end sædvanligt. Jeg er kisteglad for, at jeg er blevet enig med Jotam om at starte dette samarbejde. Jeg synes, at han er den suverænt bedste mellemøstkorrespondent, man kan forestille sig for et dansk medie. Han kan sproget, og han kan kulturen,« siger Simon Richard Nielsen.

Confino er blandt andet blevet kritiseret for at være meget aktiv på sociale medier omkring konflikten i Mellemøsten.

I 'Q&CO' bliver Simon Richard Nielsen spurgt om, hvorvidt Confino må fortsætte med at være det hos B.T.

»Der er ikke udstedt nogen fatwa, der gør, at nu skal han logge af Facebook. Jeg har hans ryg,« siger chefredaktøren.

B.T.s chefredaktør, Simon Richard Nielsen, er 'kisteglad' for at have hentet Jotam Confino som ny mellemøstkorrespondent. Foto: Bjarke Ørsted/Ritzau Scanpix

I podcasten gør Jotam Confino det dog selv klart, at han vil tænke nøje over sin færd på sociale medier fremover.

»Af hensyn til mit eget mentale helbred har jeg lovet mig selv, at jeg skal være mere opmærksom og lade være med at tage langt de fleste kampe. Men jeg lover ikke, at jeg ikke svarer igen, når den næste vanvittige udmelding kommer fra en ngo-chef. Så vil jeg svare igen på en respektfuld måde,« siger han med slet skjult hentydning til en diskussion, han har haft med Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Dansk Røde Kors.

Han fortæller også, at han skam har haft flere tilbud.

»Jeg har fået tilbud fra andre danske medier, som jeg har sagt nej til for at være sammen med Simon og B.T.,« siger han.

