Fuglereder, som er en delikatesse for kinesere, var på vej til Taipei, hovedstaden i Taiwan, men de var i transit i lufthavnen i Singapore – og de var sporløst forsvundet om morgenen den 20. november sidste år. Lasten, der var over 17.000 kroner værd, var væk.

Nu har efterforskere fundet ud af, at de er blevet stjålet og solgt af Pang Lishuai. Han er ansat i lufthavnens fragtafdeling.

Tirsdag den 11. januar 2022 faldt så dommen i retten. Den 28-årige Pang blev idømt 18 ugers fængsel sammen med en bøde på godt 10.000 kroner. Han erkendte sig skyldig i tyveriet. Det skriver todayonline.com.

Fuglerederne var ankommet fra Indonesiens hovedstad, Jakarta, natten til den 19. november. De blev opbevaret i fragthallen i Terminal 5, før de skulle sendes videre til Taipei den 20. ved ottetiden om morgenen.

De rensede fuglereder bliver sorteret efter størrelse. Foto: OLIVIA HARRIS Vis mere De rensede fuglereder bliver sorteret efter størrelse. Foto: OLIVIA HARRIS

Pang, der har et kinesisk pas, var ikke på vagt, da han gik ind i fragthallen i Terminal 5 tæt på klokken tre om morgenen. Han havde dog et pas, der gav ham adgang.

Men de, der har et sådant pas, skal ikke være inden for området længere end højst nødvendigt.

Selvom han ikke var på vagt, gik Pang ind og skiftede til sin uniform. Så fik han fat i en gaffeltruck og brugte den til at stjæle fuglerederne.

Han skiftede igen tilbage til sit almindelige tøj, fandt fuglerederne og tog dem med sig hjem, efter at have booket en taxi.

Først ved sekstiden blev det opdaget, at det var umuligt at finde fuglerederne, og en politirapport blev udfærdiget.

Efter at have anholdt Pang så tilstod han, at han havde stjålet fuglerederne. Han indrømmede også, at han havde solgt dem til en kvinde for 5.000 singapore dollar (24.000 danske kroner). Han havde brugt alle pengene.

Han bad så mindeligt om en lettere dom. Gennem en kinesisk oversætter sagde Pang, at han både havde to børn at skulle sørge for – plus sine forældre.

»Jeg er skilt, og mine børn får ikke kærligheden fra deres mor. Jeg håber at rejse tilbage til Kina så snart som muligt,« sagde han.

Han kunne have fået en bøde på 100.000 kroner eller to års fængsel – eller begge – for at trænge ind i et område, hvor han ikke måtte komme.

At han så stjal, kunne så oven i købet have givet ham syv års fængsel.