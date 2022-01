Statsadvokaturen i New York er overbevist om, hvad der er sket.

Donald Trumps selskabet har benyttet sig af vildledende metoder for at opnå fordelagtige lån og skattefordele.

Sådan lød det tirsdag over for en dommer i den amerikanske storby. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det er dog endnu ikke afgjort om statsadvokatens undersøgelser vil føre til et civilt søgsmål mod den tidligere amerikanske præsident – det ligger dog fast, at efterforskerne vil afhøre Donald Trump og hans to ældste børn, Donald Jr. og Ivanka Trump.

Ivanka Trump er også blandet ind i sagen. Foto: REBECCA COOK Vis mere Ivanka Trump er også blandet ind i sagen. Foto: REBECCA COOK

Efterforskningen har været i gang i mange måneder, og Donald Trump har i hele forløbet kaldt sagen for »politisk motiveret«.

Tirsdag i retten var dog første gang, at man kunne få et grundigere indblik i, hvad sagen drejer sig om.

Her fremlagde statsadvokaturen sine beviser for, at Donald Trumps selskab, Trump Organization, igen og igen med overlæg har overvurderet værdien af jorddonationer i New York og Californien for at kunne trække »adskillige« millioner af dollars fra i skat eller for at få fordelagtige – men uretmæssige – lånebetingelser.

Donald Trump beskyldes også for at have løjet om størrelsen på sin penthouse-lejlighed i New York ved at sige, at den var tre gange så stor, som den i virkeligheden var. Ifølge statsadvokatens kontor blev værdien dermed boostet med omkring 1,3 milliarder kroner.

Statsadvokaten i New York, Letitia James. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Statsadvokaten i New York, Letitia James. Foto: BRENDAN MCDERMID

Trump-organisationen har omvendt forsøgt at stoppe efterforskning. Det er blandt andet sket ved i sidste måned at lægge sag an mod New York-statsadvokaten Letitia James for »på en meget lidt skjult facon at offentligt miskreditere Trump og hans medarbejdere«.

Til det replicerede Letitia James tirsdag:

»I mere end to år har Trump Organization forsøgte at forsinke en legitim undersøgelse af selskabets økonomiske transaktioner. På nuværende tidspunkt har vi afsløret væsentlige beviser for, at Donald Trump og Trump Organization fejlagtigt og svigagtigt har værdisat en række aktiver fejlagtigt for at opnå økonomiske fordele,« sagde hun.