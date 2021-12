Bruce Springsteen har solgt sine musikrettigheder til Sony, for hvad der svarer til næsten 3,3 milliarder danske kroner.

Handlen giver Sony ejerskabet på hans 20 studiealbum. Det betyder blandt andet, at Sony nu ejer album som 'Born to Run' og 'Born in the U.S.A.' ifølge flere artikler i amerikanske medier.

Springsteen har vundet 20 grammyer og tjente næsten 100 millioner kroner sidste år.

Hans salg følger i hælene på Bob Dylan og David Bowie. Det skriver BBC.

Sidstnævntes rettigheder blev solgt til Warner Music i september i år. Dylans rettigheder til mere end 600 titler blev solgt i december sidste år til Universal Music Group til en pris, der blev rapporteret til næsten to milliarder kroner.

Handlerne gav umiddelbart finansiel sikkerhed til kunstneren. De nye rettighedshavere håber på at skabe profit ved at lave film og tv-licenser, coverversioner og penge for optrædener.

Sony Musics chef, Rob Stringer, sagde i maj i år, at firmaet havde brugt over ni milliarder kroner på at købe rettigheder bare i løbet af de sidste seks måneder.

I det tal var rettighederne til Paul Simons musik inkluderet.

Bruce Springsteens handel bliver den dyreste hidtil, hvis tallene, der er blevet opgjort af blandt andre industriens bibel Billboard, er korrekte.

Der er ikke givet noget tal fra officielt hold.

Springsteen blev introduceret til Rock Hall of Fame i 1999. Han spillede ved finalen om den amerikanske Super Bowl i 2009.

For nylig har den nu 72-årige sanger og musiker udgivet sin autobiografi med titlen 'Born to Run'.

Han har også optrådt i en række intime oneman-Broadwayshow, der ser tilbage på hans liv og karriere.

Det seneste album, 'Letter to You', blev udgivet i 2020.