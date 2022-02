Imens spændinger mellem Rusland og Ukraine atter stiger, udspillede spektakulære scener sig i det ukrainske parlament, da nogle af landets politikere havde et budskab.

Tak!

Sådan lød det, da politikerne, ført an af Ukraines præsident Volodymyr Zelenskij, havde samlet sig i en klynge med diverse nationers flag, herunder også Dannebrog.

Og det, alle flag har tilfælles, er, at alle er medlemslande af NATO, der har støttet Ukraine i landets strid med Rusland.

»Støtten til Ukraine er den største siden 2014,« siger præsident Volodymyr Zelenskij under mødet ifølge Ritzau.

I 2014, som præsidenten nævner, var støtten også stor til Ukraine, da netop Rusland på upopulær vis indtog Krim.

Denne gang har den danske støtte blandet andet vist sig ved, at den danske statsminister Mette Frederiksen udtalte til Jyllands-Posten, at hun ikke vil udelukke, at Danmark vil sende våben til Ukraine.

Våben, der skal bruges i kampen mod russerne, hvis de vælger at invadere Ukraine. I øjeblikket er omtrent 100.000 russiske soldater nemlig placeret langs landegrænsen mellem de to lande.

Og de 100.000 antal af soldater vil den ukrainske præsident også have til rådighed selv oveni de nuværende. Det foreslog han under samme møde, hvor flagene blev holdt i vejret.

Altså vil præsident Zelenskij opruste sin hær fra 150.000 til 250.000 mand, så der ikke opstår frygt for en russisk invasion.

Rusland selv afviser, at de har tænkt sig at gå i krig.