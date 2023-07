Det var egentlig en sygdom, som man ikke havde forventet at skulle se på de kanter længere.

Men nu har man i Florida oplevet en voldsomt vækst i antallet af mennesker med spedalskhed.

Det skriver Pensacola News Journal.

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention blev der i 2020 registreret 159 tilfælde af spedalskhed i USA. Heraf blev de 20 procent fundet i Florida.

Det skriver organisationen i en netop udgivet rapport.

At sygdommen er så koncentreret i netop dette område, kan eksperterne ikke rigtigt komme med en forklaring på.

Normalt vil spedalskhed typisk kommet til USA fra folk udefra, men her har 34 procent af tilfældene i Florida et lokalt udspring.

Spedalskhed er en kronisk infektionssygdom, der primært rammer huden og det perifere nervesystem.

95procent har en naturlig beskyttelse mod sygdommen, der kan være let at behandle, hvis den opdages tidligt.

Men bakterierne udvikler sig meget langsomt.

Det kan ofte tage flere år, før symptomerne viser sig.

Det kan for eksempel være tab af følelse i hænder og fødder.

Læger ordinerer antibiotika til patienter med spedalskhed. Patienterne er typisk ikke længere smittefarlige efter et par dages behandling, men den varer mellem et til to år på grund af bakteriens langsomme vækst.