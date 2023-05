Et palads på 18.000 kvadratmeter med dets egen kirke, en underjordisk ishockeybane og et privat teater direkte ud til Sortehavet.

Den russiske præsident Vladimir Putin har afvist at have noget at gøre med det kæmpe palads, der siges at have en værdi på op mod otte milliarder, som den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj i 2021 beskrev i dokumentaren »Putins Palads.«

Men siden er spekulationerne kun blevet større, efter der blev lavet et mystisk flyveforbud hen over paladset.

Og nu har mediet Business Insider detaljeret kunne fortælle, hvordan der er bygget underjordiske tunneler under det store palads.

Man kan her se udgangen til tunnelen, hvis man kigger godt efter ved den store private badebro. Foto:Google Maps

Selvom sikkerheden og mystikken har omkranset det kæmpe palads, så er plantegningerne af det store sikkerhedsapparat offentlig tilgængelige.

Business Insider skriver, at hos den nu nedlagte russiske entreprenør Metro Style kan man finde plantegninger, der viser, at der under paladset løber to separate tunneler, der er forbundet af en elevator.

På tegningerne kan man se, hvordan tunnelerne er indkapslet i tyk cement og forsynet med frisk vand, ventilation og omfattende kabler, der kan transportere elektricitet, belysning, kobbertråd og fiberoptiske kabler, som er nødvendige for en kommandopost.

Dermed er det muligt at holde sig i live i tunnelerne i dage og endda uger.

Et tværsnit af bjergsiden viser to tunneler, der er forbundet med en elevator, til højre. Foto: Metro Style

Ifølge en tidligere amerikansk embedsmand Michael C. Kimmage, der har arbjedet med Rusland og Ukraine-politik, fortæller det noget om Putins frygt for overlevelse.

»Putin har en del angst over ikke at være den ikke legitime leder af Rusland. Han ved, at hans legitimitet ikke kan være bundet op på valg, så han forsøger at maksimere sin sikkerhed gennem velbeskyttet personlige boliger,« siger Kimmage til Business Insider.

Og skulle det ske, at man skulle flygte fra paladset, så er udgangen direkte ud til Sortehavet, hvor man i bedste James Bond-stil kan have et transportmiddel klar.

Denne tunnelopstilling har alle former for sikkerhed og tryghed. Der er et brandanlæg. Der er vand, der er kloak. Det er beregnet til, at nogen kan overleve eller flygte.«

Tunnelerne er 40 og 60 meter lange med en bredde på seks meter, men tegningerne undlader at fortælle, hvorvidt de kan modstå et atomangreb.

Der er ifølge eksperter dog ingen tvivl om, at tunnelerne er bygget til at overleve angreb.