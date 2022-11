Lyt til artiklen

En dommer i Marbella på Costa del Sol i Spanien har udstedt en arrestordre mod den russiske oligark Andrej Tkachenko.

Han er anklaget for angiveligt at have kidnappet sine fem børn, som boede i den spanske by med deres mor.

Det oplyser norske Børsen, der citerer Euro Weekly News.

Han bliver efterforsket for angiveligt at have taget børnene med sig under en ferie i den franske by Marseille tidligere på året.

Børnene og moderen har boet i Spanien siden 2013, hvor de gik i skole.

Ifølge den russiske avis Fontanka har der udspillet sig en ophedet konflikt mellem Tkachenko og hans ekskone om, hvor børnene skal bo.

En spansk domstol siges at have afgjort, at børnene skal bo hos deres mor i Spanien, mens oligarken ønsker, at børnene skal bo i St. Petersborg. Og det er der, at moderen tror, at børnene er nu.

Tkachenko er administrerende direktør for General Satellite Group, som er førende inden for tv-produktion i Rusland.

Han menes at have bånd til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Forbes anslog hans formue til 400 millioner dollar i 2020 – altså knap 3 milliarder kroner.