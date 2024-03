Et lysende og mystisk objekt på nattehimlen er fredag blevet spottet flere steder i Spanien.

Og det har nu fået de spanske myndigheder til at undersøge sagen nærmere.

Det skriver medierne 20minutos og ara.

Det er Fireball and Meteorite Research Network, der hører under det spanske nationale forskningsråd (CSIC), som undersøger hændelsen, hvilket de også har beskrevet på det sociale medie X.

I flere videoer kan man se en lille, hvid prik bevæge sig henover himlen i hastig fast.

CSIC skriver, at den lysende prik er blevet set i både Girona, Barcelona og Valencia.

Som nævnt undersøger myndighederne sagen, hvorfor det er for tidligt at slå fast, hvad objektet er.

Men CSIC arbejder lige nu med to teorier.

Den ene er, at der er tale om et missil, muligvis et ballistisk missil, som kom fra Frankrig. Hvem, missilet i så fald skulle tilhøre, er dog uvist.

På den anden side kan myndighederne heller ikke udelukke, at det er en form for rumfartøj, som er vendt tilbage efter at have været i rummet.

»Så snart vi er færdige med undersøgelsen og får yderligere bekræftelse, vil vi inkludere den i tråden (på X, red.),« skriver CSIC.

Du kan se objektet i videoen øverst på siden.