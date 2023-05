Fra 2026 vil man i Irland hverken kunne købe en god flaske vin eller en dåseøl uden at blive advaret om den flydende fare.

Landet indfører som det første i verden advarselsetiketter, som vi kender dem fra cigaretpakker, på alkohol.

Det skriver BBC.

»Jeg ser frem til, at andre lande følger vores eksempel,« siger Irlands sundhedsminister, Stephen Donnelly, til mediet.

De irske forbrugere kommer med de nye regler til at blive advaret om risikoen for at udvikle kræft eller andre sygdomme, når de køber et vådt produkt.

Selvom den irske sundhedsminister allerede skrev under på den nye lov mandag, vil de nye regler dog først gælde fra 2026.

I Danmark er der for nuværende udelukkende advarselsetiketter på tobaks- og nikotinprodukter.

Advarsler, der har vokset sig større gennem årene.

I 2016 besluttede et direktiv fra EU, at de store advarselsbogstaver skulle fylde 65 procent af cigaretpakkerne, mens man sidste år lagde de farverige tobaksprodukter i graven – og dermed gjorde cigaretpakkerne naturlige i udtrykket.