De 44 danske soldater, der døde i dansk tjeneste i Afghanistan, døde ikke forgæves. Det siger udenrigsordfører for Dansk Folkeparti Søren Espersen, mens Talebans styrker strømmer ind i Kabul.

»Vi må indse, at tyve års krig er forbi, og det er en krig, som vi har tabt,« siger han og fortsætter:

»Men vores soldater døde ikke forgæves. I de mange år, hvor danske soldater var til stede i Afghanistan, har de holdt al-Qaeda fra at begå terror. De har ydet en indsats, som har betydet, at vi andre kunne leve i fred og tryghed herhjemme. Det har været meget værdifuldt,« siger han.

Søren Espersen mener fortsat, at det ikke var en fejl at gå ind i Afghanistan ovenpå terrorangrebene på World Trade Center i New York.

Talebankrigere på vej ind i Jalalabad. Kabul ser ud til at falde om kort tid. Foto: - Vis mere Talebankrigere på vej ind i Jalalabad. Kabul ser ud til at falde om kort tid. Foto: -

»Jeg mener, at vi gjorde det rigtige. Men vi skulle have holdt os til at ødelægge alle Al-Qaedarederne i en fart, og så skulle vi have taget væk igen. Når vi bliver for længe, så går det galt,« siger Søren Espersen.

Espersen forklarer, at trods deres primitive udseende, så er Taleban en umulig fjende at besejre.

»England har prøvet, Rusland har prøvet, og USA har prøvet. Men Taleban er desværre standhaftige. De giver aldrig op, og de er ligeglade med, hvor længe krigen varer,« siger han og fortsætter:

»Desværre må vi også erkende, at den almindelige afghanske befolkning godt kan lide Taleban og hader Vesten og vestlige værdier. Naturligvis er der vestligt orienterede, men jeg tror desværre, det er et mindretal,« siger han.

»Vi kæmpede for et demokrati, men de vil ikke vide af det. Det har lært mig, at vi ikke kan tvinge demokrati igennem, hvis ikke befolkningen ønsker det. Vi skal afholde os fra at være missionærer,« siger han.