Mens tidligere udenrigsminister Per Stig Møller forfærdet ser Taliban rykke ind i Kabul, så ser han et vigtigt håb for Afghanistan. Den unge generation.

»Der er flere generationer i Afghanistan, der har oplevet frihed i de sidste 20 år. Oplevet frie medier, oplevet, at børnedødeligheden faldt, set, at rettighederne for kvinder blev bedre, og mange andre ting. Det er der mange, som ikke vil acceptere bare bliver fjernet,« siger Per Stig Møller og fortsætter:

»Det er jo nok ikke noget, som vi ser i morgen eller i overmorgen. Men mange afghanere har oplevet noget andet og bedre end det, som Taliban står for. Der er tændt et håb for nogen, som jeg håber på sigt kan ændre det samfund, som Taliban står for,« siger han.

Per Stig Møller, der var udenrigsminister, da Danmark sendte soldater ind i Afghanistan, håber, at Taliban og styret i Kabul indgår i forhandlinger, som ender med, at nogle af de moderne privilegier og frihedsrettigheder, som afghanerne har oplevet de seneste 20 år, får lov at bestå.

Skulle det ikke ske, så mener Per Stig Møller dog ikke, at den danske indsats i Afghanistan har været forgæves.

»Vores soldater er ikke døde forgæves. Vi fik fjernet Al-Qaedas træningslejre og der kom ikke terrorister fra Al-Qaeda i al den tid,« siger han og fortsætter:

»Desuden oplevede vi, at afghanerne i 20 år fik uddannelser og oplevede et moderne samfund. Det var ikke forgæves.«

Forgæves eller ej, så er Per Stig Møller i dag forbitret på USAs nuværende præsident, Joe Biden, såvel som på tidligere præsident Donald Trump.

Taliban er på vej til at erobre Kabul. Vesten har tabt 20 års krig. Foto: - Vis mere Taliban er på vej til at erobre Kabul. Vesten har tabt 20 års krig. Foto: -

»Amerikanerne gjorde den fejl, at de satte dato på, hvornår de ville forlade landet. Gør man det, så har man jo en garanti for, at Taliban sidder og holder krudtet tørt,« siger Per Stig Møller.

»Joe Biden satte så turbo på processen. Pludselig forlod amerikanerne baserne,« siger Per Stig Møller og fortsætter:

»Hvem tør så stole på amerikanerne nu? De kan jo bare finde på at smutte lige pludselig. USAs udenrigspolitik er meget ansvarlig for det, vi ser nu,« siger han.