Politiet bekræfter, at der er et igangværende skyderi på et hospital i Arkansas nord for Little Rock.

Det skriver flere internationale medier, herunder CNN.

Politiet i byen Sherwood er rykket ud og beder folk om at holde sig væk.

Ligeledes skriver de på Twitter:

'Vi kan bekræfte en aktiv skytte hos SVI (St. Vincent Infirmary hospital red.)'.

Yderligere oplysninger fremgår ikke i øjeblikket.

