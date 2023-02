Lyt til artiklen

Amerikansk politi er i øjeblikket talstærkt til stede ved et shoppingcenter i USA.

Det sker, efter en mand gik ind i Ciesto Vista Mall i El Paso, hvor han skød og dræbte en, mens tre andre er såret.

Det skriver Fox News.

Under et pressemøde fortæller politiinspektør i El Paso, Peter Pacillas, at det var en betjent, som ikke var på arbejde, der stoppede gerningspersonen. Dog uden at affyre skud.

Efterforskningen af skyderiet er i de tidlige stadier, og derfor er der stadig mange ubesvarede spørgsmål.

Man har blandt andet ikke kunnet identificere gerningsvåbnet endnu.

Hvorvidt skyderiet er banderelateret, eller om det er planlagt af to forskellige grupper af mennesker, ved man ikke endnu.

Også borgmester i El Paso, Oscar Leeser, var til stede under pressemødet.

»Der blev gjort, hvad der skulle gøres. Alle betjente var på stedet inden for få minutter,« siger Oscar Leeser.

Her understregede han, at man ville komme flere informationer, så snart man har nogle.

Politiet vil være til stede i Ciesto Vista Mall i lang tid endnu, for de betragter centret og området omkring centret som et 'aktiv gerningssted.'