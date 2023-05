Over halvdelen af kineserne er parate til at gå i krig mod Taiwan.

Det fremgår af et nyt studie, som forskerne Adam Y. Liu og Xiaojun Li fra universitetet i Singapore står bag.

I studiet fremgår det, at 55 procent af alle adspurgte kinesere går ind for en 'væbnet genforening' med Taiwan.

Og selvom Kina jo ikke er noget demokrati, gør forskerne opmærksom på, at det er vigtigt for lederne af landet, at befolkningen står bag dem.

Kinas præsident Xi Jinping har ikke just lagt skjul på, at det kan blive nødvendigt med en militær aktion på et tidspunkt.

For kineserne fastholder, at Taiwan er en del af Kina.

For nylig viste en undersøgelse fra Global Taiwan Institute, at 61 procent af amerikanere er klar til, at landet skal støtte Taiwan med militær hjælp, hvis kineserne kommer.

Og hvis USA først går ind den konflikt, vil kimen være lagt til en endnu større krig. Noget som flere internationale eksperter har frygtet.

På den positive side er der stadig en tredjedel af kineserne, der i det nye studie oplyser, at de er imod en krig mod Taiwan.

Resten af de adspurgte, har stadig ikke taget stilling.