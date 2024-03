Selv om Rusland fik afvist Ukraines forårs- og sommeroffensiv uden at afgive markante territorier, fortsætter krigens omkostninger med at stige.

Meget voldsomt endda.

Satellitfotos afslører nemlig, hvordan flere kirkegårde for det russiske militær er vokset massivt.

Før- og efterfotos af en sektion af Tula-kirkegården i nærheden af byen Rjazan i det vestlige Rusland viser, at antallet af gravsteder er mere eller mindre firedoblet mellem oktober 2021 og april 2023. Det beretter engelske The Telegraph.

Henter før-efter billede...

På billederne kan man ane række efter række af gravsten.

Og på en anden kirkegård i nærheden, Bogorodskoye, har man tilføjet en helt ny sektion, som nu har betydet en tredobling af kirkegårdens areal, skriver avisen.

Ifølge Maxar, som har taget de pågældende satellitfotos, har enheder af den 106. luftbårne division af Ruslands hær hjemme i Rjazan.

Og det var netop den division, som blandt andet tog del i særdeles blodige kampe i og omkring Bakhmut i 2023.

Henter før-efter billede...

Ifølge vestlige estimater, skriver avisen, mistede op mod 20.000 russiske soldater livet i Bakhmut.

Ifølge oberst Philip Ingram, som er tidligere britisk efterretningofficer, viser satellitbillederne 'den enormt høje pris, som russiske værnepligtige betaler'.

»Jeg er ikke overrasket over den tydelige vækst i kirkegårde i nærheden af baser, for Rusland mister flere end 900 soldater om dagen i øjeblikket for minimale territoriale gevinster,« siger oberst Ingram til Telegraph.

»De russiske tab i slaget om Avdijivka, hvor over 16.000 af deres soldater mistede livet, er et bevis på det,« tilføjer han.

Oberst Philip Ingram pointerer imidlertid, at kirkegårdenes størrelse ikke giver det fulde billede af situationen, da mange dødsofre efterlades på slagmarken.

Og det er ikke en prioritet at få dem bragt hjem, mener han, da det holder det reelle omfang af tabet af menneskeliv fra offentligheden.

Rusland oplyser da heller ikke tabstal for krigen i Ukraine. Men to uafhængige russiske medier, Mediazona og Meduza, har estimeret, at tallet ved udgangen af 2023 lå omkring 88.000 liv.

Det har de baseret på offentlige nekrologer og officielle arvedokumenter. Det britiske forsvarsministerium mener, at tallet er op imod 70.000.