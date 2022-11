Lyt til artiklen

En ny og potentielt farlig konsekvens ved covid-19 er blevet fundet.

Det er et hold på Queensland Universitets afdeling for biomedicinsk videnskab, som har gjort den ubehagelige opdagelse, skriver news.com.

De har fundet ud af, at covid-19 aktiverer den samme reaktion i hjernen som Parkinsons sygdom, hvilket betyder, at personer, som har været smittet med virussen, potentielt set er i større risiko for at udvikle neurodegenerative sygdomme. Det er sygdomme som eksempelvis Parkinsons og Alzheimers.

»Vi undersøgte virkningen af ​​virussen på hjernens immunceller, microglia, som er nøglecellerne i udviklingen af ​​hjernesygdomme som Parkinsons og Alzheimers,« forklarer professor Woodruff.

»Vores team dyrkede menneskelige microglia i laboratoriet og inficerede cellerne med SARS-CoV-2, som er den virus, der forårsager covid-19. Vi fandt ud af, at cellerne blev 'vrede' og aktiverede det samme, som Parkinsons og Alzheimers proteiner kan aktivere.«

Forskerne fandt også ud af, at virkningerne af en covid-infektion blev forværret, hvis der allerede var proteiner i hjernen, som er forbundet med Parkinsons.

Professor Woodruff beskriver det som at putte benzin på en brand, som allerede er i gang i hjernen.

Det, der ifølge doktor Albornoz Balmaceda gør det så farligt, er, at der kan gå mange år, før der ses symptomer.

»Det er en stille dræber, fordi du ikke ser nogen ydre symptomer i mange år.«

Nogle gode nyheder er der dog, for universitetet er i gang med at lave kliniske forsøg på Parkinsons-patienter med en medicin, der kan stoppe den inflammation i hjernen, som covid-19-infektionen skaber.