To skibe er søndag morgen kollideret i Det Sydkinesiske Hav, og det opildner en allerede langvarig konflikt.

En konflikt på havet mellem Kina og Filippinerne.

Det skriver Reuters.

Det var et kinesisk kystvagtskib, der søndag morgen kolliderede med en filippinsk båd i Det Sydkinesiske Hav.

Den filippinske båd var på vej med forsyninger til tropper, der er udstationeret på havet, men blev ifølge mediet blokeret af den kinesiske kystvagt, hvor sammenstødet skete.

Kollisionen har nu fået både Kina og Filippinerne til at anklage hinanden for uansvarlig opførsel.

Det er ikke første gang, at der er sket sammenstød på havet mellem de to lande i løbet af de seneste måneder.

Det skyldes især, at Kina mener at have suverænitet over området, og derfor ad flere omgange har blokeret for de filippinske forsyningsbåde.

Søndag morgen endte det således galt.

Du kan se videoen af kollisionen øverst i artiklen.