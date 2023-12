Tidligt om morgenen i februar 2020 løb en mand først efter to kvinder, der havde set ham onanere på en metrostation i London.

Tre timer senere tog 37-årige Ryan Johnston en afgang med retning mod London Heathrow Lufthavn. En tur, der endte som et mareridt for en ung kvinde i 20erne, og for de passagerer, der overså hans frygtelige handlinger.

Det skriver Sky News.

På afgangen mod lufthavnen henvendte Johnston sig først til kvinden, der lå og sov. Hun var på vej hjem fra byen.

Så overfaldt han hende seksuelt, hvorefter han voldtog hende – lige for øjnene af andre passagerer.

Heriblandt en fransk turist, der hurtigt anmeldte episoden til politiet.

Det var dog først mere end to år senere, i december 2022, at manden blev anholdt af det britiske politi.

Voldtægten var ikke blevet overvåget, og det skabte store problemer for politiet med at identificere både gerningsmanden og ofret.

Det var derfor en gennemgang af tidligere sager, der i sidste ende førte dem til gerningsmanden, som allerede sad fængslet for indbrud.

Under retssagen mod Ryan Johnston fastholdt han hårdnakket, at kvinden havde givet ham samtykke og, at han var uskyldig.

Men det franske vidne, turisten der anmeldte episoden, afviste i retten, at det var tilfældet.

Ryan Johnston blev derfor kendt skyldig for både voldtægt, voldtægtsforsøg og to tilfælde af seksuelle overgreb.

I alt skal han ni år bag tremmer for sine handlinger den februarmorgen.

I retten holdt sagens efterforsker, Paul Attwell, sig desuden ikke tilbage i forhold til, hvad han mente om den 37-årige.

»Jeg er taknemmelig for, at hans afskyelige handlinger er blevet anerkendt i dommen, og ved den markante straf. Hans forfærdelige handlinger vil have en livslang indvirkning på offeret, og dem, der var vidne til dette,« lød det.