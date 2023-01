Lyt til artiklen

En fremtrædende juraprofessor i Saudi-Arabien står over for dødsstraf.

Det sker efter, at han har begået flere forbrydelser, herunder at have en Twitter-konto og bruge WhatsApp til at dele nyheder, der anses for at være 'fjendtlige' over for kongeriget.

Det viser retsdokumenter ifølge det britiske medie The Guardian.

Juraprofessoren, Awad Al-Qarni, blev allerede tilbageholdt i september 2017. Anholdelsen repræsenterede starten på en undertrykkelse af systemkritikere fra den dengang nyudnævnte kronprins, Mohammed bin Salman.

Detaljer om anklagerne rejst mod Al-Qarni er nu blevet delt med Guardian af hans søn Nasser, som sidste år flygtede fra kongeriget og i dag bor i Storbritannien, hvor han har sagt, at han søger asylbeskyttelse. Den offentlige anklager har krævet dødsstraf i sagen, men retten har endnu ikke truffet en formel dom.

Al-Qarni er blevet portrætteret i Saudi-kontrollerede medier som en farlig prædikant, men ligesindede har sagt, at Al-Qarni var en vigtig og velanset intellektuel person med en stærk følgeskare på de sociale medier, herunder 2 millioner følgere på Twitter.

Menneskerettighedsforkæmpere og saudiarabiske dissidenter, der lever i eksil, har advaret om, at myndighederne i kongeriget er engageret i et nyt og alvorligt undertrykkelse af personer, der opfattes som kritikere af den saudiske regering.

Sidste år modtog en ph.d.-studerende fra Leeds og mor til to, en dom på 34 år for at have en Twitter-konto og for at følge og retweete dissidenter og aktivister. En anden kvinde blev idømt 45 års fængsel for at bruge Twitter til samme formål.