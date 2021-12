»Med forbehold for uforudsete vanskeligheder, håber vi at være klar til at gøre Sarco tilgængelig til brug i Schweiz næste år.«

Det siger Dr Philip Nitschke ifølge The Sun.

Han står sammen med organisationen Exit International bag en ny 3D-printet selvmordskapsel.

Dr Philip Nitschke hævder at kunne lancere opfindelsen i Schweiz, efter en juridisk ekspert har vurderet, at selvmordskapslen ikke bryder loven i Schweiz.

Det skriver BBC.

Selvmordskapslen, der går under navnet Sarco, benyttes ved, at brugeren lægger sig ind og selv aktiverer den.

Før kapslen kan aktiveres bliver brugeren stillet en række spørgsmål.

Her står manden bag selvmordskapslen Dr Philip Nitschke. Foto: Exit International Vis mere Her står manden bag selvmordskapslen Dr Philip Nitschke. Foto: Exit International

Herefter bliver det muligt at trykke på en knap, der får mængden af ilt i kapslen til at dale mens kapslen fyldes med nitrogen. Efter fem til ti minutter trækker brugeren ikke længere vejret.

Lige nu er det muligt at assistere et selvmord i Schweiz, så længe at selvmorderen selv foretager den dødelige handling, som for eksempel at indtage en dødelig dosis medicin.

Det benyttede 1.300 personer i landet sig af i 2020.

David Huerlimann, der er assisterende professor på University of St Gallen og juridsik ekspert, har vurderet, at selvmordskaplslen ikke bryder schweizisk lovgivning. Ifølge ham kategoriseres den ikke som medicinsk udstyr.

Men det er læge, advokat og professor på University of Zurich Kerstin Noelle Vkinger ikke enig i.

»Medicinsk udstyr er reguleret, fordi det formodes at være sikrere end andre produkter. Bare fordi et produkt ikke er gavnligt for sundheden, betyder det ikke, at det ikke også er påvirket af disse yderligere sikkerhedskrav,« har hun sagt til den schweiziske avis Neue Zurcher Zeitung.

Hvis den 3D-printede selvmordskapsel bliver godkendt til brug, så vil den kunne bruges uden professionel hjælp.

Skulle selvmordskapslen blive en realitet, mener Merete Nordentoft, der er overlæge og professor i psykiatri ved Institut for Klinisk Medicin, ikke, at det giver anledning til bekymring - heller ikke i Danmark.

»Bare det at skaffe sådan en dims og så få den hjem tager tid. Der når mange allerede at skifte mening. Ellers bliver det opdaget, før nogen gør noget,« siger Merete Nordentoft.

Men hun kan frygte, at det godt kunne få nogle til at begå selvmord, der måske ville fortryde.

»Fordi kapslen kan anvendes uden medicin, er der større risiko for, at den kan blive brugt. Dermed er der risiko for, at folk, som midlertidigt har selvmordstanker, kommer til at bruge den, selvom deres selvmordstanker måske ville kunne gå over - enten af sig selv eller ved behandling.«

Dn schweiziske organisation Dignitas, der kæmper for en værdig død, tror ikke, at selvmord uden autoriseret hjælp, bliver en realitet, fordi man i 35 år har praktiseret professionelt assisterede selvmord.

»I lyset af denne etablerede, sikre og professionelt udførte/understøttede praksis kan vi ikke forestille os, at en teknologisk kapsel til en selvbestemt afslutning på livet vil møde megen accept eller interesse i Schweiz,« siger organisationen til BBC.

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, kan du kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201.