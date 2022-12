Lyt til artiklen

Den pensionerede generalløjtnant og tidligere chef for det norske Forsvarsstaben sidder tilbage med ét stort spørgsmål, efter den russiske præsident, Vladimir Putin, onsdag fremsatte en række militære mål for det kommende år:

»Ved Putin egentlig, hvordan situationen i det russiske militær er, eller lyver han bevidst?«

Det fortæller den tidligere generalløjtnant Arne Bård Dalhaug til Dagbladet.

Årsagen til, at han sidder tilbage med netop det spørgsmål, er en række udmeldinger, som Putin og den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, kom med onsdag.

I en tale til forsvarscheferne i Moskva fortalte den russiske leder blandt andet, at der ikke er nogen finansielle begrænsninger for, hvad regeringen vil give til dets militær, og at man ville udstyre de strategiske styrker med moderne udstyr.

Derudover præsenterede de nye planer for at øge antallet af soldater i hæren og planer for at oprette en ny militærgruppe i den nordvestlige del af landet – tæt på de nordiske lande, idet Finland og Sverige har ansøgt om at blive en del af forsvarsalliancen NATO.

Det anses af Rusland som en konfliktoptrapning.

Men spørger man Arne Bård Dalhaug, er det ikke andet end 'feberfantasier', ligesom han kalder russernes ønske om at etablere en ny militærenhed inden for kort tid for 'helt urealistisk'.

»Vi ved, at de mobiliserede soldater har fået at vide, at de skal købe næsten alt udstyr selv for at holde varmen. De skal også selv købe førstehjælpsudstyr. Det er klart, at Rusland ikke er i stand til at forsyne alle sine soldater med topmoderne våben og udstyr. Så enkelt er det,« siger han til Dagbladet.

Det får ham til at stille spørgsmålet om, hvorvidt Putin egentlig ved, hvordan situationen i militæret er, eller om han bevidst lyver:

»Vi ved faktisk ikke, hvor godt overblik han har,« forklarer den tidligere chef for det norske Forsvarsstaben.