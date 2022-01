Russiske dyreværnsfolk kæmper for at redde livet på en sibirisk tigerunge, der blev fundet døende af udmattelse og forfrysninger i den østlige del af landet.

Den totalt udmattede huntiger, der er omkring fire-fem måneder gammel, blev fundet af en lokal fisker på en flodbred i den sydlige del af Primorye-regionen sent sidste år. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fiskeren rapporterede om fundet til vildtforvaltningen, som fik tigerungen ført til et rehabiliteringscenter.

»Den første undersøgelse viste, at hun var virkelig udmattet. Det var blandt andet et resultat af, at spidsen af hendes hale var ramt af en alvorlig forfrysning,« lød det fra Amur Tiger Center.

Den sibiriske tigerunge bliver opereret. Foto: AFP PHOTO / Oleg Kabalik / Amur Tiger Center Vis mere Den sibiriske tigerunge bliver opereret. Foto: AFP PHOTO / Oleg Kabalik / Amur Tiger Center

Rehabiliteringscenteret tilføjede, at den sibiriske tigerunges underkæbe også var blevet skadet.

Tigeren vejede kun omkring 20 kilo, da hun blev fundet. Det er halvt så meget, som en tilsvarende rask tigerunge vejer.

Hun kom dernæst igennem et intensivt rehabiliteringsprogram og tog 10 kilo yderligere på – som en forberedelse til operationen af kæben, hvor den døde del af hendes hale også blev skåret bort.

I sidste uge kom tigerungen så under kniven. I en operation, der tog godt to en halv time, transplanterede lægerne noget sundt væv til hendes underkæbe.

Dette foto, taget af Amur Tiger Centeret 8. januar 2022, viser den sibiriske tigerunge på operationsbordet. Foto: AFP PHOTO / Oleg Kabalik / Amur Tiger Center Vis mere Dette foto, taget af Amur Tiger Centeret 8. januar 2022, viser den sibiriske tigerunge på operationsbordet. Foto: AFP PHOTO / Oleg Kabalik / Amur Tiger Center

»Det vigtigste lige nu er at stoppe vævet i at dø og at redde tigerens liv,« siger Sergei Aramilev, der er leder af Amur Tiger Centret. »Folk gør deres bedste.«

Sibiriske tigre, der lever i Rusland og i Kina, betragtes som truede dyr.

»Omkring 600 tigre lever vildt i Rusland,« siger Pyotr Osipov fra WWF.

»Kraftigt snefald og skiftende temperaturer har kompliceret tigrenes liv denne vinter,« siger Osipov til AFP. Han tilføjer, at to tigerunger for nylig blev fundet frosset til døde.