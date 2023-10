Hårdt kvæstet og med et alvorligt hovedtraume ligger Shani Louk på et hospital i Gaza.

Det oplyser den tysk-jødiske kvindes mor, Ricarda Louk, til det tyske medie Bild.

Billederne af Shani Louks halvnøgne og livløse krop gik verden rundt efter Hamas' angreb på Israel lørdag morgen.

Den unge tattookunstner var en af de mange deltagere i en festival i det sydlige Israel, som lørdag morgen pludselig måtte løbe for livet, da terrorister fra Hamas stormede festivalen og dræbte 260 unge mennesker.

Shani Louk er fundet i live. Foto: Privat

Er Kvinden lå på ladet af en palæstinensisk pickup kun iført undertøj og støvler. En dreng spyttede på det, der lignede liget af hende, inden bevæbnede mænd kørte rundt med hende i Gaza.

Shani Louks mor Ricarda Louk genkendte hende på de særlige tatoveringer og hendes letgenkendelige dreadlocks.

Snart forlød det, at den unge kvinde var død.

Tirsdag skriver tyske medier imidlertid, at Ricarda Louk er blevet tippet af uidentificerede palæstinensiske kilder om, at hendes datter er indlagt på et hospital i Gaza.

»Vi har nu oplysninger om, at Shani er i live, men at hun har en alvorlig hovedskade og er i kritisk tilstand,« siger moderen til Der Spiegel.

»Hvert minut er kritisk.«

»Vi beder – nej, vi kræver – at den tyske regering handler hurtigt. Dette er virkelig min desperate opfordring til hele Tyskland om at hjælpe mig med at få min Shani sikkert hjem igen.«