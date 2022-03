Hvilken postmand har lyst til at aflevere en pakke med en levende fire meter lang kongekobra. Det har formentlig ingen, heller ikke i Thailand.

Politiet i Khon Kaen måtte da også tage imod en klage over to mænd.

Klagen kom fra Krit Chanthachum, der er direktør for de beskyttede arealer i region 8. Den beskyldte den 29-årige Worasit Pitak og hans kammerat for at have en beskyttet dyreart i deres varetægt.

Den 29-årige var manden, der skulle tage imod pakken, som var sendt af en mand i provinsen Phitsanulok. Mandens navn blev ikke nævnt. Det skriver Bangkok Post.

Worasit selv hævdede, at han var en redningsmand, som var blevet anbefalet af en af hans bekendte.

Boksen indeholdt en fire meter lang kongekobra. Den er for øvrigt beskyttet af lovgivningen. Dem som findes i besiddelse af et beskyttet dyr, risikerer en bøde på 500.000 bath (circa 100.000 kroner) og/eller fængsel i op til fem år.

Worasit siger, at han er et medlem af kongekobra klubben i Thailand. Han siger også, at han var blevet ringet op af manden, som ønskede hjælp til slangen, der havde et sår på ansigtet. Manden insisterede på, at han ville sende ham den sårede slange.

Da pakken ankom til J&T Express Service tirsdag, blev et medlem af staben chokeret over at se boksen bevæge sig. Han hørte også en hvæsende lyd.

Han ringede straks til personen, der stod på adressesedlen, og bad ham om at hente pakken øjeblikkeligt.

»Det var mig, der fik kongekobraen ud af pakken,« sagde Worasit. »Slangen var irriteret, fordi vejret var varmt, og fordi den var omringet af folk.

»Dette her drejer sig ikke om at handle med vilde dyr. Jeg har absolut ingen intention om at beholde den,« tilføjede han.