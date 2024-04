Hun blev lænket til en stol med håndjern af en indbrudstyv, mens hendes handicappede søn opholdt sig et andet sted i huset.

Alligevel lykkedes det den 85-årige Christine Jenneiahn at slippe fri og skyde og dræbe indbrudstyven Derek Condon, der brød ind i kvindes hus i Bingham County i Idaho om natten den 13. marts.

Det skriver Sky News.

Jenneiahn har fortalt politiet, at indbrudstyven rettede en pistol og en lommelygte mod hendes hoved.

Han slog hende formentligt flere gange, da hun sagde, at hun var blevet ramt, og der blev fundet blod på hendes pude og soveværelsesgulv.

Det fremgår af en politirapport, der lige er blevet offentliggjort af Bingham County Sheriff´s Office.

Indbrudstyven var iført en sort skimaske og militærjakken.

Han lænkede hende med håndjern til en stol og spurgte, hvor hun gemte sine værdier.

På et tidspunkt opdagede han, at kvindens handicappede søn var hjemme. Det blev han meget sur over, at hun ikke havde fortalt.

Mens indbrudstyven gennemsøgte dele af huset, lykkedes det for den 85-årige kvinde at slæbe sig ind i sit soveværelset, hvor hun havde en .357 Magnum-pistol liggende under puden.

Da indbrudstyven vendte tilbage, truede han, ifølge kvinden, flere gange med at dræbe hende.

Og så tog hun beslutningen.

Hun skød ham to gange.

Han vaklede ud i køkkenet, hvor han døde af sine kvæstelser.

Christine Jenneiahn faldt om på gulvet, hvor hun blev liggende på gulvet i 10 timer, før hendes søn fandt hende, og de fik kontaktet politiet.

Anklageren i Bingham County, Ryan Jolley, siger i sagsgennemgangen, at kvinden handlede i selvforsvar.

»At Christine overlevede dette møde er virkelig utroligt. Hendes mod, beslutsomhed og vilje til at leve ser ud til at være det, der reddede hende den nat. Denne sag repræsenterer en af de mest selvopholdelseshandlinger, jeg nogensinde har set,« siger han og fortsætter:

»Christine var berettiget til at tage alle nødvendige midler i brug for at forsvare sig selv og sin søn den nat. Hun bør ikke straffes.«