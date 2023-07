Den 81-årige republikanske senator og mindretalsleder, Mitch McConnell, tabte tråden under en tale og stirrede tavst ind i kameraet i hele 20 sekunder, før han blev eskorteret væk fra podiet.

Det skriver flere medier, herunder The Guardian.

Det skete under hans ugentlige pressemøde, hvor han begyndte at snakke om amerikanske forsvarsforhandlinger. Men pludselig frøs den republikanske leder, hvorefter hans kollegaer greb fat i ham og spurgte, om han ville tilbage på sit kontor.

Selvom Mitch McConnell ikke svarede på det spørgsmål, blev han fulgt ind på sit kontor af blandt andre senator John Barrasso fra Wyoming.

Efterfølgende kom Mitch McConnell dog tilbage til pressemødet og svarede på spørgsmål fra journalisterne. Herunder spørgsmål om, hvad der netop var sket.

»Jeg har det fint,« sagde senatoren bare.

Den 81-årige senator var ellers sygemeldt fra senatet i seks uger, da han under et fald havde slået sit hoved og fået en hjernerystelse. Siden faldet har McConnells tale været mere snøvlende, hvilket har fået flere til at undre sig over den ældre senators helbred.

Efter pressemødet fortalte John Barrasso, der anses for at være den tredje øverste republikaner i senatet, at han ville være sikker på, at McConnell havde det godt.

»Jeg ville sikre, at alt var i orden,« sagde han til pressen.

Mitch McConnell havde som barn polio, hvilket har betydet, at han har svært ved at gå på trapper. Det har resulteret i flere fald. Herunder i marts, hvor han fik en hjernerystelse, men også for fire år siden i hans hjem i Kentucky, hvor han faldt og fik et skulderbrud, der krævede en operation.