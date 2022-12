Lyt til artiklen

En amerikansk jagerpilots tilstand er ukendt, efter han blev katapulteret »sikkert« ud af et jagerfly.

Jagerflyet kan lande på samme måde som en helikopter: Lodret.

Men da en amerikansk pilot forsøgte at lande et F-35 B-jagerfly på luftbasen Fort Worth i Texas, gik det ikke sådan.

Faktisk gik det så galt, at piloten måtte trække katapultsædet og redde sig selv i sikkerhed.

Da flyet nåede jorden, hoppede det tilbage op i luften. Da det kom ned igen, røg flyets hale i luften, drev spidsen i jorden og knækkede det forreste landingsstel af, skriver amerikanske NBC.

Piloten blev derefter katapulteret »sikkert« med faldskærm ud af det rygende jagerfly. Vedkommendes tilstand er dog ukendt.

Samme medie citerer en unavngiven talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, for at sige, at flyet blev fløjet af en pilot fra det amerikanske forsvar – selvom fabrikanten af flyet endnu ikke havde overdraget det til militæret.

Det er værd at nævne, at de 27 F-35-kampfly, som Danmark i 2016 besluttede at købe, er af en anden variant.

Hvor der her er tale om et F-35 B, har Danmark købt A'eren, som lander på en anden måde.

Denne artikel er fra Berlingske.