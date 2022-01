Da det nordirske medlem af det britiske parlament Jim Shannon rejser sig op og begynder at tale, knækker stemmen.

Han må holde en kort pause. Sagen, han taler om, har haft personlige konsekvenser for ham. Han er dybt berørt. Gråden lige på trapperne.

Efter den korte pause, hvor en kollega opfordrer ham til at fortsætte, finder han stemmen igen.

»Min svigermor døde alene,« får han blandt andet fremstammet.

Sagen, som fik Jim Shannon til at bryde sammen i det britiske parlament tirsdag, er den, som trækker overskrifter i alle større britiske aviser i de her dage – og har gjort det i snart flere måneder: Boris Johnsons deltagelse i fester og sociale arrangementer, mens Storbritannien var under benhård lockdown.

Det er flere gange blevet afsløret, at den britiske premierminister har set stort på de coronaregler, som han selv havde indført. Blandt andet ved at deltage i en julefest i december 2020, et socialt arrangement i haven til premierministerboligen på Downing Street 10 i maj sidste 2020.

Og mandag kom endnu et eksempel på, at Boris Johnson ikke selv holdt sig til reglerne om, at briterne kun måtte mødes med én person uden for husholdningen, som var indført under den første nationale lockdown i foråret 2020.

ITV har således fået fat i en mail sendt af Johnsons assistent, Martin Reynolds, der 20. maj 2020 inviterede omkring 100 ansatte i og omkring Downing Street 10 til en middag, hvor man 'selv skulle medbringe sin egen sprut', som det fremgik af den lækkede mail.

Det nordirske medlem af House of Commons i Storbritannien Jim Shannon. Foto: Parliament.tv Vis mere Det nordirske medlem af House of Commons i Storbritannien Jim Shannon. Foto: Parliament.tv

Spørger man B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, så er den grådbetyngede Jim Shannon et godt bevis på, hvordan mange briter har det.

»Boris Johnson deltog i fester, mens folk mistede familie rundt omkring i Storbritannien. Samtidig kunne de ikke besøge dem, da der var lockdown. Det er sådan noget, man ryger på. Og folk må bare tænke, at Boris Johnson er en kæmpe idiot,« siger han.

Skandalerne om Boris Johnsons fester, mens landet var i en lockdown, han selv havde sat det i, kan i sidste ende komme til at koste ham jobbet, mener Jakob Illeborg.

Selv er Boris Johnson gået i flyverskjul.

Det sker, mens helt almindelige briter raser. I diverse radioprogrammer ringer folk ind og fortæller om deres tab under lockdown, mens Boris Johnson nød et glas vin med venner og kolleger.

»De næste dage er afgørende. Møder De Konservative efterhånden så stort pres fra deres vælgere, at de ikke længere kan stå inde for at have Boris Johnson som premierminister, så ryger han,« siger Jakob Illeborg.

Problemet, forklarer han, er dog, at der ikke umiddelbart står en oplagt afløser klar i kulissen.

»Hvem skal de have som premierminister i stedet? Det kan de ikke finde ud af hos De Konservative. Og det bliver de nødt til, hvis der skal kongemord på tapetet. Og der er kongemord på tapetet,« siger Jakob Illeborg.