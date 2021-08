Klokken er omkring halv ti om aftenen i Sierry County, og det er allerede mørkt, kan man se på videoen fra søndag 6. juni.

På parkeringspladsen foran retsbygningen i delstaten Californien i USA holder en grå bil. Men noget dukker pludselig frem af mørket.

Med langsomme og tunge skridt nærmer en bjørn sig den bil, som tilhører en ansat hos Sierra County Sherriff's Office i byen.

Næsten målrettet – ligesom en tyv med en plan – stiller bjørnen sig på bagbenene og åbner højre bagdør på bilen.

Foto: Sierra County Sheriff's Office Vis mere Foto: Sierra County Sheriff's Office

Det tager lige nogle sekunder, hvor bjørnen også lige vender sig om og kigger rundt, før den hopper ind på bagsædet.

Ifølge Sierra County Sheriff's Office, som har beskrevet den opsigtsvækkende episode på Facebook, fandt bjørnen tilsyneladende intet interessant. Den forlader kort efter bagsædet af bilen og lukker ikke engang døren efter sig. Det hele blev dog fanget på overvågningskamera. Du kan se klippet i videoen øverst i artiklen.

Næste morgen vendte bilens ejer tilbage til parkeringspladsen og undrede sig over, at døren stod åben.

For det var den ikke, da hun forlod bilen aftenen forinden.

Med hjælp fra overvågningen af parkeringspladsen kunne det lokale politi identificere indbrudstyven, som gik forgæves.

Opfordringen fra ordensmagten i det bjørnerige område er, at man skal huske at låse bilen og fjerne alt, som en bjørn kan have interesse i.