Hvert år i Cuba dukker millioner af krabber op fra skoven i begyndelsen af foråret, og herfra sætter de kurs mod vandet i Svinebugten.

De mange røde krabber er ikke de bedste til trafikregler og vigepligt og fodgængerovergange og den slags, så de krydser gader og veje med livet som indsats for at nå frem til vandet, hvor de kan yngle. Det fortæller AP.

I år har krabberne, som er af arten gecarcinus ruricola, indledt deres rejse tidligt.

Og det har givet myndighederne travlt med at advare lokale beboere om ikke at køre på de berørte veje i morgen- og aftentimerne.

Det er nemlig i de tidsrum, hvor de fleste af de røde dyr foretrækker at være på farten.

Krabbepassagen risikerer at vare helt indtil juli, og ifølge de officielle tal risikerer hele 3,5 millioner krabber at dø på vejene. Mange knust under forbipasserende bilers dæk.

Mens det kun er krabberne, der risikerer livet, så kan bilister maksimalt være så uheldige, at krabberne med deres kløer kan punktere bildæk.

Det tager cirka halvandet minut for en krabbe at krydse en normal vej.