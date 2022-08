Lyt til artiklen

Fredagen i det centrale London var mere end almindeligt actionfyldt.

Grupper af unge mennesker gik således amok omkring Oxford Street i den engelske hovedstad, hvor de plyndrede butikker, sloges, hoppede på luksusbiler og angreb politifolk. Det rapporterer blandt andre My London.

Politiet i London har således bekræftet, at man har anholdt adskillige personer som et resultat af uroligheder, der fandt sted i området omkring kl. 18.00 lokal tid fredag.

Man har således foretaget 'adskillige anholdelser for tyveri og overfald på politi'.

Man har blandt andet haft indsat helikopter og adskillige politivogne.

I videoer, der spredes på sociale medier, kan man se, hvordan større grupper af unge løber ind og plyndrer blandt andet en slikbutik, Candy World, for varer, som man herefter tilsyneladende deler ud på gaden.

Efterfølgende bekræfter politiet, at man har indført et forsamlingsforbud i området for at forhindre yderligere uro.