Fotos taget fra rummet viser angiveligt hele 14 russiske krigsfartøjer, som nærmer sig Odessa i Ukraine.

Det er mediet Naval News, som ved hjælp af militæranalytiker Damien Symon, i første omgang har spottet de 14 fartøjer i formationer mod den ukrainske kyst på satellitfotos taget tirsdag kl. 11.47 lokal tid.

De 14 skibe sejler i tre grupper, viser analysen fra Naval News. To af grupperne udgøres af krigsskibe, og den tredje har adskillige landingsfartøjer, som ser ud til at være sejlet direkte fra en position udfor Krim-halvøens kyst.

Den danske militæranalytiker Jens Wenzel Kristoffersen fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, som har en fortid som officer i Søværnet, mener ikke at kunne identificere de enkelte skibe fra så stor en afstand som satellitbillederne giver mulighed for.

»Men man kan se på kølvandsstriben, at skibene er i fart, og de har kurs mod Odessa. De ligger i det, man kalder en 'formation 1', som er en typisk forlægningsformation. Det kan de gøre, fordi de behersker søherredømmet over området og sandsynligvis ikke behøver beskytte sig alt for meget,« siger Jens Wenzel Kristoffersen.

»Naval News skriver, at der er tale om en Slava-klasse, og det er en seriøs enhed og formentlig deres flagskib, hvis det passer. Den kan russerne blandt andet bruge til at bombe løs på mål på land langt ude fra søen med en kraftig 130 millimeter kanon,« siger han.

»De er formentlig ved at gøre klar til en landsætningsoperation, som dog vil kræve en helt anden koordination i form af flystøtte og nedkæmpning af fjenden på land, inden der landsættes marineinfanterister samt deres kampvogne og andet mobilt udstyr«.

»Det er typisk det, der går forud for en landgang, og det er også sådan, vi ville gøre det, hvis vi skulle ud i sådan en operation,« pointerer Jens Wenzel Kristoffersen desuden.

Jens Wenzel Kristoffersen konstaterer desuden, at der nord for Odessa er fine sandstrande, som de russiske styrker kan bruge til at landsætte tropper, som man transporterer på en anden type krigsfartøj, skibe af Alligator, Ropucha-klassen og Ivan Gren klassen, som ifølge Naval News altså også er en del af den russiske flåde på vej mod Odessa.

»Vi har før konflikten hørt historier om, at russerne skulle have op til 2.000 marineinfanterister og 63 kampvogne ombord på landgangsskibene i Sortehavet,« siger Jens Wenzel Kristoffersen.

Derudover er der et antal ubåde af Kilo-klassen, som kan medføre de såkaldte Kalibre krydsermissiler og affyres fra stor distance. Om de vil blive anvendt i forbindelse med en landgangsoperation er usikkert men en mulighed, vurderer han.

»Russerne har gjort flere uforudsigelige og umiddelbart uforståelige ting i krigen indtil videre, så det er umuligt at slå fast, om det vitterligt er en landgang, man er i gang med. Men noget kunne tyde på, at de er i gang med at line op til det,« siger Jens Wenzel Kristoffersen.

Det er uklart, om landingsskibene efter billederne blev taget er ankommet til kysten ved Odessa, men senest har den ukrainske hær ifølge CNN rapporteret om angreb fra vandet mod fire byer omkring Odessa.

