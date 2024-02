Det britiske forsvar sendte mandag to jagerfly af typen Typhoon på vingerne for at bistå et SAS-passagerfly, der var lettet fra Oslo med kurs mod Manchester i Storbritannien.

Det var problemer med SAS-flyets kommunikationsudstyr, der fik det britiske forsvar til at reagere prompte.

»Vi kan bekræfte, at flyet SK4609 fra Oslo til Manchester i eftermiddag havde en eskorteret landing på grund af en meget kort periode med tab af kommunikation,« siger pressechef i SAS Tonje Lund til Vg.no.



Hun fortæller videre, at passagererne aldrig var i fare, og at der var tale om en standardprocedure.

Der er nu iværksat en undersøgelse af hændelsen og de relevante myndigheder er involveret.

Ragnhild Lund Ansnes var om bord på flyet fra Oslo til Manchester.

Hun fortæller til Vg.no, at eskorten med jagerflyvene forløb ganske roligt.

Det var en halv times tid før landing, at de to jagerfly dukkede op på siden af SK4609 og eskorterede flyet til landingsbanen i Manchester.