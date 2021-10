Hundredvis af nuværende og fyrede SAS-ansatte mødte tirsdag op til demonstration.

De mange piloter og kabineansatte mødte op foran Stortinget i Oslo, da de er sure over, at de medarbejdere, som blev fyret under coronakrisen, mod forventning ikke kan regne med at få deres job retur.

Det skriver det norske finansmedie E24, der var til stede ved demonstrationen.

Blandt de hundredvis af demonstranter har mediet snakket med Endre Antonsen, der fløj Boeing 737 for SAS i næsten fem år, før pandemien ramte. Afskedigelsen kom i marts, og meddelelsen om opsigelse i løbet af sommeren 2020. Den 31. december havde han sin sidste arbejdsdag, siger han.

»Det blev efterhånden klart, at SAS ville have os til at beholde uniformerne for at gøre det logistisk enklere. Så der har altid været en klar kommunikation om, at hensigten er at tage os tilbage til virksomheden,« siger Endre Antonsen, der er tidligere SAS-styrmand.

Ifølge medarbejdernes faglige organisation blev der indgået en aftale med de mere end 2.000 fyrede SAS-ansatte om, at de kunne vende tilbage i jobbet inden for fem år.

Men Henrik Thyregod, der er formand for dansk pilotforening og næstformand i SAS Pilot Group, mener, at de er blevet snydt.

»Ifølge vores opfattelse er det en klar omgåelse af overenskomsterne. Ved at etablere nye selskaber mener SAS, at de kan slippe uden om at genansætte medarbejdere, som blev afskediget på grund af coronakrisen. Den fremgangsmåde kan vi ikke acceptere, og vi har indbragt sagen for Arbejdsretten,« siger Henrik Thyregod til Finans.

I september kom det frem, at SAS fremover vil operere under fire produktionsplatforme.

I den forbindelse har SAS meddelt, at opsagte piloter var ansat af SAS Scandinavia, og SAS mener, at piloterne umiddelbart ikke har ret til at blive genansat i andre selskaber.