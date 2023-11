For fem dage siden blev Sam Altman på opsigtsvækkende vis fyret som topchef af techvirksomheden OpenAI.

Nu vender han tilbage til stillingen.

Det sker, efter det tirsdag ellers kom frem, at den fyrede OpenAI-direktør havde indgået en aftale om at blive en del af virksomheden Microsoft.

I et opslag på det sociale medie X bekræfter Sam Altman selv, at han vender tilbage til OpenAI, der især er kendt for at stå bag ChatGPT.

»Jeg elsker OpenAI, og alt, hvad jeg har gjort de seneste dage, har været for at holde sammen på dette team og dets mission,« skriver Sam Altman:

»Da jeg besluttede at slutte mig til Microsoft i søndags, stod det klart, at det var den bedste vej for mig og teamet.«

Sam Altman blev fyret af bestyrelsen i OpenAI i fredags.

Han havde ikke været 'ærlig i sin kommunikation', og bestyrelsen havde ikke længere tillid til ham, lød forklaringen på fyringen.

Den udmelding havde de ansatte, der efterfølgende underskrev et fælles protestbrev, dog ikke meget tilovers for, og flere end 500 ansatte i OpenAI truede i brevet med at forlade techselskabet, hvis ikke 'alle nuværende bestyrelsesmedlemmer trækker sig'.

På det sociale medie X oplyser OpenAI tidligt onsdag morgen, at man nu har 'indgået en principaftale om, at Sam Altman vender tilbage til OpenAI som administrerende direktør med en ny bestyrelse bestående af Bret Taylor (formand), Larry Summers og Adam D'Angelo'.

»Vi samarbejder om at finde ud af detaljerne. Tusind tak for jeres tålmodighed gennem dette,« lyder det.

I sit opslag skriver Sam Altman, at han ser frem til at vende tilbage til firmaet:

»Med den nye bestyrelse og Satyas (Microsofts direktør, Satya Nadella, red.) støtte ser jeg frem til at vende tilbage til OpenAI og bygge videre på vores stærke partnerskab med Microsoft,« skriver han.

I kølvandet på fyringen af Sam Altman i fredags sagde den tidligere bestyrelsesformand Greg Brockman op i protest.

Også han vender nu tilbage:

»Vender tilbage til OpenAI og begynder at kode igen i aften,« skriver han selv på X tidligt onsdag morgen dansk tid.