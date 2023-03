Lyt til artiklen

Donald Trump er endnu ikke blevet tiltalt i USA, men foran anklagemyndigheden i New York er en kvinde nu blevet ført væk i håndjern.

Dramaet udstillede sig tirsdag eftermiddag foran New York Criminal Court, hvor en kvinde blev anholdt, da hun trak en kniv mod en anden kvinde, der havde sit barn med.

Det skriver flere amerikanske medier.

Den 39-årige kvinde, som stod med et stort skilt med teksten: 'Jeg holder med Trump, gør du?', kom i et skænderi med en anden kvinde og trak derefter kniven.

Politiet foran anklagemyndigheden reagerede hurtigt og trak håndvåben. Derefter blev kvinden anholdt - efterfølgende viste det sig, at der var tale om en hobbykniv.

Men episoden er ikke en enlig svale.

Siden Trump for over en uge siden sagde, at han ville blive arresteret i sagen om 'tys-tys'-penge til pornostjernen, Stormy Daniels, er nogle Trump-tilhængere mødt op foran retsbygningen for at vise deres støtte til den tidligere præsident.

I løbet af den seneste uge var der været to bombetrusler - og distriksanklager Alvin Bragg modtog i sidste uge et brev med hvidt pulver.

Trump har ligeledes truet med 'død og ødelæggelse', hvis han skulle blive tiltalt i sagen.

Eks-præsidenten har dog ikke været i stand til at mobilisere mange tilhængere. I sidste uge havde New York Young Republican Club arrangeret en mindre demonstration, men der var kun en håndfuld fremmødte.

Ligeledes mødte et par MAGA-klædte folk op foran Trump Tower på 5th Avenue. Ellers har det været roligt i USA's største by.

Tirsdag var der stadig ingen tiltale klar mod Donald Trump. Anklagemyndigheden vil forsøge at få Trump tiltalt for at have bogført de såkaldte 'tys-tys-penge' til Stormy Daniels som juridiske udgifter. Det kan nemlig være på kant med loven.

Trump selv mener, at han er uskyldig, og han får da også støtte fra mange i det republikanske parti, der også mener, at der er tale om en 'heksejagt' mod præsidentkandidaten.

