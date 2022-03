En russisk konvoj på over 60 kilometer sneglede sig afsted mod den ukrainske hovedstad, Kyiv, i mange dage.

Nu er den fortid, og en ukrainsk specialenhed har haft en afgørende finger i spillet. Det skriver The Guardian.

Specialenheden kalder sig Aerorozvidka og har ikke haft brug for en hel hær af mennesker eller luftmissiler for at stoppe russernes fremmarch.

De har nemlig været 30 personer bestående af frivillige IT-specialister, som har benyttet sig af højteknologiske redskaber for at spolere russernes konvoj.

»Denne lille enhed har i løbet af en nat ødelagt to eller tre af de forreste kampvogne i konvojen. Derefter gik den i stå. Russerne måtte holde stille i to eller flere nætter,« forklarer oberstløjtnant Yaroslav Honchar, der er leder af enheden til The Guardian.

»Vi er som en bikube. Én bi er ingenting, men hvis du står over for tusind, kan de besejre en stor styrke.«

Herefter måtte den russiske konvoj dele sig op.

For at kunne gennemføre operationer har specialenheden haft brug for private donationer og et solidt netværk af personer, der kunne skaffe avancerede modems og kameraudstyr.

Bagholdsangrebet mod de russiske styrker udspillede sig nær byen Ivankiv.

Her bevægede enheden sig frem mod konvojen på ATV-køretøjer om natten, hvor de kørte gennem skovområder på hver sin side af vejen fra Tjernobyl til Kyiv.

De bar nattekikkerter, sniperrifler, fjernstyrede miner og droner udstyret med termisk kamera samt bomber på halvandet kilo, som blev brugt til at ødelægge kampvognene.

Aerorozvidka-enheden har eksisteret siden 2014 og er en del af de ukrainske landstyrker, som udfører luftrekognoscering og dronekrigsførsel.