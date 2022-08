Lyt til artiklen

En kuglepen og en tv-oversigt. Det var de simple redskaber, som prins Charles angiveligt brugte til at skjule sin utroskab over for hustruen – prinsesse Diana.

»Det giver mig stadig kuldegysninger,« som journalisten og forfatteren Andrew Morton udtrykker det.

I et interview Mirror fortæller han om det banale trick, som prins Charles skulle have udført, når han ville være sammen med sin elskerinde, Camilla Parker Bowles.

»Charles ville sætte en ring om et tv-program i 'Radio Times' (tv-magasin, red.), der blev sendt om aften for at få hende til at tro, at han ville være hjemme, mens han i virkeligheden blev kørt 20 kilometer for at se Camilla Parker Bowles,« fortæller Andrew Morton.

(FILES) In this file photo taken on July 29, 1981 Charles, Prince of Wales, kisses his bride, Lady Diana, on the balcony of Buckingham Palace when they appeared before a huge crowd, after their wedding in St Paul's Cathedral. - London, July 29, 1981. In front of a jubilant crowd and 750 million television viewers, Prince Charles, eldest son of Elizabeth II, married the shy and blushing Diana Spencer. A "wedding of the century" that will turn into a tragedy. (Photo by - / POOL / AFP) Foto: - Vis mere (FILES) In this file photo taken on July 29, 1981 Charles, Prince of Wales, kisses his bride, Lady Diana, on the balcony of Buckingham Palace when they appeared before a huge crowd, after their wedding in St Paul's Cathedral. - London, July 29, 1981. In front of a jubilant crowd and 750 million television viewers, Prince Charles, eldest son of Elizabeth II, married the shy and blushing Diana Spencer. A "wedding of the century" that will turn into a tragedy. (Photo by - / POOL / AFP) Foto: -

Journalisten og forfatteren har tidligere skrevet en omdiskuteret biografi om prinsesse Diana, som var baseret på en stribe hemmelige interviews.

På den baggrund fik han tilbage i 1991 et omfattende indblik i, hvad der virkelig foregik i det britiske kongehus. Og ikke mindst bag den glitrende facade af ægteskabet mellem prins Charles og prinsesse Diana.

»På det tidspunkt troede alle, at det var det perfekte ægteskab, den nydelige prins og hans smukke, unge brud. Intet kunne have været længere væk fra sandheden,« siger Andrew Morton.

I interviewet med Mirror fortæller han også om, hvordan prinsens utroskab havde store konsekvenser for de ansatte ved hoffet, der skulle bruge mange ressourcer på at skjule det udenomsægteskabelige forhold for hustruen.

Britain's Prince Charles, Prince of Wales, and Britain's Camilla, Duchess of Cornwall, pose for a picture during a visit to The Sandringham Flower Show 2022 in King's Lynn at Sandringham on July 27, 2022. (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) Foto: CHRIS JACKSON Vis mere Britain's Prince Charles, Prince of Wales, and Britain's Camilla, Duchess of Cornwall, pose for a picture during a visit to The Sandringham Flower Show 2022 in King's Lynn at Sandringham on July 27, 2022. (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) Foto: CHRIS JACKSON

»Personalet led af alle mulige maveproblemer på grund af den stress, de fik af at skulle lyve over for prinsessen,« fortæller Andrew Morton, der husker en specifik episode, hvor prins Charles blev indlagt på hospitalet med en brækket arm.

»Da Camilla allerede var på besøg, måtte hun sniges ud af bagindgangen, da Diana ankom. Det var en situation, der pressede rigtigt mange mennesker.«

Prins Charles og prinsesse Diana blev gift i 1981, blev separeret i 1992 og endegyldigt skilt fire år senere, og som Lady Diana senere beskrev det i et interview skyldtes det især, at der var »tre personer i ægteskabet«.

I 1997 omkom hun i en bilulykke i Paris, mens prins Charles i 2005 blev gift med Camilla Parker Bowles.